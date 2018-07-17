Главное, чтобы костюмчик сидел: самые модные политики всех времен

«Вечерняя Москва» подготовила топ влиятельных мировых лидеров, чьи смелые одеяния задали тон моде своего времени и помогли им подняться на политический Олимп.

Зарубежные издания обратили внимание на то, что президенту России Владимиру Путину первому принесли зонт во время церемонии закрытия чемпионата мира по футболу в «Лужниках», когда хлынул сильный дождь. Иностранные журналисты, в том числе корреспонденты The Sun не без доли юмора отметили, что российский лидер оставался «красивым и сухим», пока его коллеги стояли под ливнем.

Это уже не первый раз, когда западные «акулы пера» отмечают элегантность российского президента, его хороший вкус в деловых костюмах и аксессуарах. Внешний вид многих политиков играл важную роль в их профессиональной деятельности. «Вечерняя Москва» подготовила топ влиятельных мировых лидеров, чьи смелые одеяния задали тон моде своего времени и помогли им подняться на политический Олимп.

Юлий Цезарь

Согласно приданиям древних историков, будущий римский диктатор вызвал фурор среди политической элиты своими длинными рукавами с бахромой на фиолетовой сенаторской тунике. Еще одна «фишка» Цезаря — это ношение не затянутого ремня. Его яркая одежда вызывала ярость не только среди его сторонников, но и среди других его консервативных современников.

Джавахарлал Неру

Первый премьер-министр Индии стал случайной иконой стиля в1960-х. Сначала он привлекал фотографов своим пальто с коротким воротником. Но большую знаменитость ему принесли его цветастые традиционные индийские рубашки «ачкан» до колена и с длинными рукавами. После того, как в 1970-х их часто носили участники легендарной Битлз, западные продавцы стали покупать эти традиционные индийские рубашки для реализации на территории США . И они до сих пор в моде, особенно у индийских политиков во главе с нынешним премьер-министром Нарендра Моди