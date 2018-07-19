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На улице Нижние Мневники восстановили освещение
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На улице Нижние Мневники восстановили освещение 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
О проблеме стало известно из сообщения, которое оставил на портале «Наш город» местный житель.
Официальный ответ на обращение поступил от исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова.
«По указанному адресу проведены работы по замене светильника. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения Москвы», — говорится в ответе.
О проделанной работе свидетельствует прикрепленная к сообщению фотография. Напомним, каждый житель района может написать на портал о проблеме городского хозяйства. Для этого нужно пройти регистрацию. К обращению следует прикрепить фотографию проблемного участка. (ео)
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