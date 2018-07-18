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«Трусы на плечах» — В соцсетях высмеяли похабный купальник Глюкозы
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«Трусы на плечах» — В соцсетях высмеяли похабный купальник Глюкозы 

Пятый канал 48 минут назад
Фото: Пятый канал
Волну критики в социальных сетях вызвал новый снимок певицы Глюкозы в Instagram. На фотографии 32-летняя исполнительница стоит на фоне горы песка в развратном купальном наряде. Например, ее грудь прикрывают всего пара сантиметров ткани. Подписчики посчитали, что мать двоих детей не должна публиковать подобные похабные фотографии.
— Это что, трусы там на плечах или купальник?
— Потихоньку сходит с ума, некрасиво очень даже
— Ну правильно, по другому славы не добиться, для этого мозги нужны!
— Выглядит конечно не естественно, трусы натянули до самых плеч… — написали комментаторы.
А некоторые и вовсе посчитали, что пляжный наряд певицы напоминает купальник, в котором появился британский комедийный актер Саша Барон Коэн в фильме «Борат».
— Купальник в топку, он ужасен… Вас, между прочим, и дети иногда смотрят, подумайте об этом.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Глюкоза в мини-бикини произвела фурор в сети.
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