Контроль над иностранной компанией процентами владения не определяется

Минфин напомнил о специальных обязанностях граждан, установленных НК РФ и связанных с участием и контролем над иностранными компаниями.

Лица, владеющие долями в зарубежных фирмах в размере, превышающем 10 процентов, должны согласно прописанному в кодексе порядку уведомлять об этом налоговую.

Аналогичная обязанность закреплена и за гражданами, имеющими влияние на распределение прибыли в такой компании, и реализующими его в своих личных интересах или в пользу супруга либо ребенка.

В этом случае, подчеркивают финансисты, объем участия решающего значения не имеет.