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Контроль над иностранной компанией процентами владения не определяется
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Контроль над иностранной компанией процентами владения не определяется 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин напомнил о специальных обязанностях граждан, установленных НК РФ и связанных с участием и контролем над иностранными компаниями.
Лица, владеющие долями в зарубежных фирмах в размере, превышающем 10 процентов, должны согласно прописанному в кодексе порядку уведомлять об этом налоговую.
Аналогичная обязанность закреплена и за гражданами, имеющими влияние на распределение прибыли в такой компании, и реализующими его в своих личных интересах или в пользу супруга либо ребенка.
В этом случае, подчеркивают финансисты, объем участия решающего значения не имеет.
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