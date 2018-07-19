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Культпоход: что ждет жителей Братеева на неделе
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Культпоход: что ждет жителей Братеева на неделе 

Управа района Братеево города Москвы 17 минут назад
Фото: Братеево
Жителей района ожидает насыщенная неделя: экскурсия в Суханово, фестиваль Американской кухни и занятие живописью на воздухе.
Пофанатазировать и обрисовать город будущего можно будет на пленэре от Культурного центра «Братеево».
Где: Братеевская, 16/3  Когда: суббота, 21 июля
Во сколько: 16:00  Вход: свободный
Насладиться вкусом настоящих американских бургеров и отведать картофель фри можно будет на фестивале Американской кухни.
Где: Зеленый рынок
Когда: с 16 по 22 июля
Во сколько: с 10:00  Вход: свободный
Участники клуба «Московские окрестности» посетят усадьбу Суханово.
Где и во сколько: можно узнать у организаторов по телефону 8 (495) 340-63-67  Когда: суббота, 21 июля
Вход: по регистрации
Познакомиться с культурой и обычаями татар и башкир, полакомиться чак-чаком и поучаствовать в национальной борьбе «Корэш» можно будет на городском празднике «Сабантуй-2018».
Где: музей-заповедник «Коломенское»
Когда: суббота, 21 июля
Во сколько: с 11:00  Вход: свободный
Вечер встречи для активных жителей Братеева, посвященный Дню семьи, любви и верности, пройдет в «Мире Молодых».
Где: Борисовские пруды, 18/1  Когда: среда, 25 июля
Во сколько: 15:00  Вход: свободный
Фото: газета «Бизнес Online».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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