Культпоход: что ждет жителей Братеева на неделе

Жителей района ожидает насыщенная неделя: экскурсия в Суханово, фестиваль Американской кухни и занятие живописью на воздухе.

Пофанатазировать и обрисовать город будущего можно будет на пленэре от Культурного центра «Братеево».

Где: Братеевская, 16/3 Когда: суббота, 21 июля

Во сколько: 16:00 Вход: свободный

Насладиться вкусом настоящих американских бургеров и отведать картофель фри можно будет на фестивале Американской кухни.

Где: Зеленый рынок

Когда: с 16 по 22 июля

Во сколько: с 10:00 Вход: свободный

Участники клуба «Московские окрестности» посетят усадьбу Суханово.

Где и во сколько: можно узнать у организаторов по телефону 8 (495) 340-63-67 Когда: суббота, 21 июля

Вход: по регистрации

Познакомиться с культурой и обычаями татар и башкир, полакомиться чак-чаком и поучаствовать в национальной борьбе «Корэш» можно будет на городском празднике «Сабантуй-2018».

Где: музей-заповедник «Коломенское»

Когда: суббота, 21 июля

Во сколько: с 11:00 Вход: свободный

Вечер встречи для активных жителей Братеева, посвященный Дню семьи, любви и верности, пройдет в «Мире Молодых».

Где: Борисовские пруды, 18/1 Когда: среда, 25 июля

Во сколько: 15:00 Вход: свободный