Проект «Умный город» будет внедрен в Нижнем Новгороде и Сарове

В регионе проект планируется внедрить в Нижнем Новгороде и Сарове

Заместитель директора департамента городской среды министерства строительства и ЖКХ России Мария Дерунова рассказала о том, каким должен быть «Умный город»: с одной стороны, это информационные технологии, которые помогают в принятии управленческих решений, с другой — сервисы, благодаря которым жители могут выбрать оптимальный для себя маршрут общественного транспорта, участвовать в управлении городской жизнью и многое другое.

«Отношение к городу как к сервису, как к среде с современными трендами и возможностями коммуникаций, может изменить отношение человека к городу. Когда каждый может помочь улучшить свой город и направить городскую власть — это, в конечном итоге, совсем другой образ мысли», — пояснила Мария Дерунова. Она отметила, что направление «Умный город» отдельно выделено в Стратегии развития Нижегородской области. «Нам интересна ваша работа в данном направлении. И особенно важно общественное обсуждение вопросов, связанных с реализацией проекта „Умный город“, — сказала она, обращаясь к главе региона Глебу Никитину

Внедрение концепции „Умного города“ в регионе идет по нескольким направлениям:

— Работа службы „112“, систем видеофиксации ПДД и видеонаблюдения, мониторинг перемещения транспорта, весовой контроль и лесопожарное наблюдение происходят благодаря внедрению аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“;

— Развитие региональной навигационно-информационной системы — это управление пассажирскими перевозками, школьными автобусами, автомобилями системы ЖКХ;

— Внедрение автоматизированной системы контроля оплаты проезда;

— Развитие системы предоставления государственных услуг в электронном виде: сегодня на портале госуслуг Нижегородской области представлена информация о порядке получения 2765 услуг;

— Реализация проектов, направленных на вовлечение жителей в процесс управления регионом и развитие электронной демократии: интернет-портал „Команда правительства Нижегородской области“ и сайт для общественного обсуждения проекта Стратегии.

»Умный город» в будущем — это создание единого диспетчерского центра ЖКХ, запуск мобильного приложения, позволяющего выбрать оптимальный маршрут общественного транспорта, модернизация наружного освещения в городах и многие другие проекты, делающие повседневную жизнь более технологичной и комфортной.