Минстрой одобрил внедрение проекта «Умный город» в Нижнем Новгороде 

Минстрой России одобрил работу Нижегородской области по внедрению системы «Умный город» в Нижнем Новгороде и Сарове, сообщает пресс-служба областного правительства.
17 июля вице-премьер Максим Акимов провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам развития концепции цифровой экономики, в том числе, проекта «Умный город». По словам заместителя директора департамента городской среды министерства строительства и ЖКХ РФ Марии Деруновой, информационные технологии помогают в принятии управленческих решений, а благодаря сервисам «Умного города» жители смогут участвовать в управлении городской жизнью, выбрать оптимальный маршрут общественного транспорта и многое другое.
«Отношение к городу как к сервису, как к среде с современными трендами и возможностями коммуникаций, может изменить отношение человека к городу», — отметила Мария Дерунова.
По ее словам, в стратегии развития Нижегородской области направление «Умный город» выделено отдельно.
Внедрение проекта в Нижегородской области идет по нескольким направлениям. Это внедрение автоматизированной системы контроля оплаты проезда и региональной навигационно-информационной системы, мониторинг перемещения транспорта, работа служба «112», систем видеофиксации ПДД и видеонаблюдения, вовлечение жителей в процесс управления регионом и развитие электронной демократии.
В будущем планируется запустить приложение для поиска оптимального маршрута общественного транспорта, создать единый диспетчерский центр ЖКХ, модернизировать наружное освещение и реализовать другие проекты.
Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в Нижнем Новгороде планируется установить 334 «умных» остановки.