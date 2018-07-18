Минстрой одобрил внедрение проекта «Умный город» в Нижнем Новгороде

17 июля вице-премьер Максим Акимов провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам развития концепции цифровой экономики, в том числе, проекта «Умный город». По словам заместителя директора департамента городской среды министерства строительства и ЖКХ РФ Марии Деруновой, информационные технологии помогают в принятии управленческих решений, а благодаря сервисам «Умного города» жители смогут участвовать в управлении городской жизнью, выбрать оптимальный маршрут общественного транспорта и многое другое.

«Отношение к городу как к сервису, как к среде с современными трендами и возможностями коммуникаций, может изменить отношение человека к городу», — отметила Мария Дерунова.

По ее словам, в стратегии развития Нижегородской области направление «Умный город» выделено отдельно.

Внедрение проекта в Нижегородской области идет по нескольким направлениям. Это внедрение автоматизированной системы контроля оплаты проезда и региональной навигационно-информационной системы, мониторинг перемещения транспорта, работа служба «112», систем видеофиксации ПДД и видеонаблюдения, вовлечение жителей в процесс управления регионом и развитие электронной демократии.

В будущем планируется запустить приложение для поиска оптимального маршрута общественного транспорта, создать единый диспетчерский центр ЖКХ, модернизировать наружное освещение и реализовать другие проекты.

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в Нижнем Новгороде планируется установить 334 «умных» остановки.