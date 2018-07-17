Вытоптанный газон восстановили в парке Дмитровского района

В парке «Ангарские пруды» привели в надлежащее состояние испорченный участок газона. Работы провели по просьбе жителя Дмитровского района, сообщившего о проблеме на портал «Наш город».

После того, как меры были приняты, на портале «Наш город» появился официальный ответ за подписью руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского.

«В настоящее время проведены работы по культивации почвы и посеву газонной травы. Благодарим за обращение», — отмечается в сообщении.

Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации на сайте. (мю)