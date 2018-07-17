Модели провели фотосессию с огромным крокодилом (ВИДЕО)

Мексиканские модели провели довольно опасную фотосессию в воде. На съемках они позировали вместе с огромным крокодилом, сообщает New York Post.

Опасная съемка проводилась на острове Банко Чинчорро. Фотограф Кен Кифер сфотографировал несколько моделей в воде, в том числе свою жену, на фоне огромного крокодила. Рептилия плавала практически рядом с девушками.

При этом хищника подкармливали рыбой и мясом, чтобы он не уплывал далеко, а также не напал на моделей. Кроме того, рядом дежурили спасатели.

Авторы проекта отметили, что крокодил повел себя довольно спокойно и им удалось сделать хорошие фотографии.

Как сообщают западные СМИ, на острове еще в 2013 году обнаружили большую популяцию крокодилов. Дайверы со всего мира приезжают, чтобы сфотографироваться с ними.

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