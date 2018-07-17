Ещё
Модели провели фотосессию с огромным крокодилом (ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Модели провели фотосессию с огромным крокодилом (ВИДЕО) 

Мир24 1 час назад
Мексиканские модели провели довольно опасную фотосессию в воде. На съемках они позировали вместе с огромным крокодилом, сообщает New York Post.
Опасная съемка проводилась на острове Банко Чинчорро. Фотограф Кен Кифер сфотографировал несколько моделей в воде, в том числе свою жену, на фоне огромного крокодила. Рептилия плавала практически рядом с девушками.
При этом хищника подкармливали рыбой и мясом, чтобы он не уплывал далеко, а также не напал на моделей. Кроме того, рядом дежурили спасатели.
Авторы проекта отметили, что крокодил повел себя довольно спокойно и им удалось сделать хорошие фотографии.
Как сообщают западные СМИ, на острове еще в 2013 году обнаружили большую популяцию крокодилов. Дайверы со всего мира приезжают, чтобы сфотографироваться с ними.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Из жидкого азота и вина: фестиваль мороженого в Тбилиси удивил гостей Заблудившуюся в тайге женщину нашли с помощью беспилотника Эксперты назвали пятерку лучших кроссоверов для девушек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов26
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца98
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию265
США пригрозили России новыми санкциями85
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей70
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение