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Вокзалы Красноярска и Абакана реконструируют за 700 млн рублей к Универсиаде
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Вокзалы Красноярска и Абакана реконструируют за 700 млн рублей к Универсиаде 

ТАСС 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
КРАСНОЯРСК, 18 июля. /ТАСС/. Железнодорожные вокзалы Красноярска и Абакана реконструируют за 700 млн рублей к Универсиаде, которая пройдет в марте 2019 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).
"Гостей Всемирной зимней универсиады в Красноярске в марте 2019 года встретят два обновленных вокзальных комплекса — Красноярск и Абакан. Инвестиционной программой ОАО «РЖД» на реконструкцию двух этих вокзалов в 2018 году предусмотрено более 700 млн рублей", — сообщили в пресс-службе.
В процессе обновления вокзальные комплексы будут полностью адаптированы для маломобильных пассажиров. На вокзале Красноярск установят пандусы, подъемники и лифты, оборудуют три дополнительные санитарные комнаты, специализированные окна справочного бюро и билетной кассы дальнего следования. Будет сделана навигация для маломобильных граждан.
Кроме того, на этих вокзалах к началу студенческих соревнований будут установлены электронные очереди в билетные кассы, внедрена централизованная система информирования пассажиров, обновлены система безопасности и пожаротушения.
Зимняя универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года. В качестве генерального партнера выступит компания «Норникель». К студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.
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