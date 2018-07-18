Вокзалы Красноярска и Абакана реконструируют за 700 млн рублей к Универсиаде

КРАСНОЯРСК , 18 июля. / ТАСС /. Железнодорожные вокзалы Красноярска и Абакана реконструируют за 700 млн рублей к Универсиаде, которая пройдет в марте 2019 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).

"Гостей Всемирной зимней универсиады в Красноярске в марте 2019 года встретят два обновленных вокзальных комплекса — Красноярск и Абакан. Инвестиционной программой ОАО «РЖД» на реконструкцию двух этих вокзалов в 2018 году предусмотрено более 700 млн рублей", — сообщили в пресс-службе.

В процессе обновления вокзальные комплексы будут полностью адаптированы для маломобильных пассажиров. На вокзале Красноярск установят пандусы, подъемники и лифты, оборудуют три дополнительные санитарные комнаты, специализированные окна справочного бюро и билетной кассы дальнего следования. Будет сделана навигация для маломобильных граждан.

Кроме того, на этих вокзалах к началу студенческих соревнований будут установлены электронные очереди в билетные кассы, внедрена централизованная система информирования пассажиров, обновлены система безопасности и пожаротушения.