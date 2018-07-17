РЖД выделили 700 млн руб. на подготовку вокзалов Красноярска и Абакана к Универсиаде-2019

Основная задача работ по реконструкции — полностью адаптировать городские вокзалы для обслуживания маломобильных пассажиров. В частности, в Красноярске установят пандусы, два подъемника и два лифта, оборудуют три дополнительные санитарные комнаты, отдельные номера в вокзальной гостинице, специальные окна справочного бюро и билетной кассы дальнего следования.

Также в рамках программы по подготовке к зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в марте 2019 года, на обоих вокзалах установят модули электронной очереди в билетные кассы, централизованную систему информирования пассажиров, будет обновлена система безопасности, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования. На фасадах зданий вокзалов смонтируют архитектурную подсветку.