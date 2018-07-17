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РЖД выделили 700 млн руб. на подготовку вокзалов Красноярска и Абакана к Универсиаде-2019
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РЖД выделили 700 млн руб. на подготовку вокзалов Красноярска и Абакана к Универсиаде-2019 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Основная задача работ по реконструкции — полностью адаптировать городские вокзалы для обслуживания маломобильных пассажиров. В частности, в Красноярске установят пандусы, два подъемника и два лифта, оборудуют три дополнительные санитарные комнаты, отдельные номера в вокзальной гостинице, специальные окна справочного бюро и билетной кассы дальнего следования.
Также в рамках программы по подготовке к зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в марте 2019 года, на обоих вокзалах установят модули электронной очереди в билетные кассы, централизованную систему информирования пассажиров, будет обновлена система безопасности, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования. На фасадах зданий вокзалов смонтируют архитектурную подсветку.
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