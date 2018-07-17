Бейонсе сравнили с Надеждой Бабкиной из-за неудачного образа

Популярная американская певица Бейонсе славится своей любовью к откровенным нарядам. Но на новых снимках знаменитость с трудом можно было узнать из-за необычного фасона ее платья, которое многим россиянам напомнило о стиле звезды отечественной эстрады Надежды Бабкиной.

Одна из самых необыкновенных певиц на мировой сцене Бейонсе обескуражила многих своих поклонников, когда отошла от привычного стиля одежды, выбрав для семейной прогулки по Каннам довольно оригинальное платье. Длинный свободный наряд знаменитости мало того что привлекал внимание насыщенно-ярким красным цветом, так еще и был щедро украшен крупным принтом, состоящим из зебр и сочных фруктов. Глубокое декольте — вот, пожалуй, единственная деталь, которая позволила интернет-пользователям узнать в женщине, щеголяющей в модели от Dolce&Gabbana, любимую исполнительницу.

Некоторые поклонники предположили, что звезда сцены вновь находится в интересном положении. А вот российские фанаты от души посмеялись над образом Бейонсе, сравнив его с нарядами популярной отечественной певицы Надежды Бабкиной.

«Беременна опять?» «О! Я ее не сразу даже узнала! На нашу Бабкину похожа в этом балахоне» «Да это же Бабкина после солярия» «Не ее стиль! Как-будто беременна опять!» «Так одевается Надежда Бабкина… Но ей уже по возрасту хорошо, а тут… Непривычно как-то»

К слову, в последнее время 36-летняя певица Бейонсе то и дело попадает в неприятные ситуации. Некоторое время назад во время концерта по неизвестным причинам артистка не смогла опуститься на сцену на подвесной конструкции, как было задумано изначально. Ситуацию спасла личная охрана поп-дивы.