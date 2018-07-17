Биткоин подорожал, биржа Coinbase получила разрешение от SEC

Investing.com — Во вторник курс биткоина незначительно вырос. Криптовалютная биржа Coinbase стала первой американской биржей, которая получила разшение на работу от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

К 15:28 МСК биткоин подорожал на 0,83% и торговался на позиции $6699,20 на бирже Bitfinex.

В целом криптовалюты на рынке незначительно подорожали. На момент написания статьи общая капитализация рынка криптовалют составляет $269 млрд, по сравнению со значением $266 млрд в понедельник.

Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подорожала на 0,63% и торговалась на позиции $0,47080. Курс Litecoin снизился на 0,40% до $82,811. Криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подешевела на 0,97% до $470,06.

Биржа Coinbase получила зеленый свет от финансового регулятора США на торговлю токенами цифровых валют, которые считаются ценными бумагами. Также в Coinbase заявили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Служба регулирования отрасли финансовых услуг США (FINRA) разрешили покупку брокер-дилеров Keystone Capital Corp., Venovate Marketplace Inc. и Digital Wealth LLC. Одобрение означает, что Coinbase получит лицензию на работу в качестве брокера сделок и альтернативной торговой системы.

Coinbase стала первой регулируемой платформой по продаже цифровых ценных бумаг, но скоро к ней присоединяться другие биржи. В прошлом месяце разработчик криптовалютных продуктов компания Circle Internet Financial заявил, что подал документы на регистрацию в SEC в качестве брокерской и торговой площадки.

В то же время Глобальная ассоциация профессионалов индустрии инвестирования (CFA) добавила курс по криптовалютам и блокчейну в программу обучения. Ассоциация CFA объединяет свыше 150 тыс. экспертов по финансам добавит вопросы по блокчейну и цифровым токенам в свои экзаменационные билеты. Экзамен этой ассоциации считается одним из самых сложных в среде профессионалов по финансированию. Тест первого уровня проходит только чуть больше половины студентов.

«Мы видим, что эта область развивается быстрее остальных. Мы также считаем, что криптовалюты пришли надолго. Это не временное увлечение», — заявил управляющий директор по общему образованию и образовательным программам CFA Institute Стивен Хоран.