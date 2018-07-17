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Слушали, постановили — послушаем и мы: новые правила для судов
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Слушали, постановили — послушаем и мы: новые правила для судов 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Ряд поправок, призванных изменить работу судебной системы в России, принят нижней палатой парламента. Главное — меняется порядок формирования суда при рассмотрении арбитражных, уголовных, административных и гражданских дел. Вскоре за это будет отвечать специальная автоматизированная система. Может быть, и станет ситуаций таких, как описано ниже, меньше…
Начнем с конца. Ущерб из-за некачественного покрытия трасс должны возмещать организации, которые несут ответственность за состояние дорог. Логичный вывод сделал Верховный суд — после того, как две предыдущие судебные инстанции не смогли прийти к нему.
В городе Сочи в огромную дорожную выбоину попал водитель, его «мерседесу» был причинен ущерб на более чем 800 тысяч рублей. Районный суд и апелляционная инстанция в иске отказали на том основании, что совокупности обстоятельств (между действиями причинителя вреда и наступившими последствиями, его размера, противоправности поведения причинителя вреда, его вины, а также причинно-следственной связи) «в данном случае не установлено». А водителем не представлено доказательств отсутствия вины в нарушении ст. 10.1 ПДД («Скорость движения»). Кроме того, истца заставили оправдываться от ст. 1083 ГК РФ («не подлежит возмещению вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, а грубая неосторожность потерпевшего уменьшает размер компенсации»), что противоречит закону.
Притом пресловутая выбоина в дорожном покрытии составляла 15,3 (!) метров в длину, ширина — 1,8 м, глубина — 0,26 м. По существующему ГОСТу предельные размеры отдельных просадок и выбоин не должны превышать: по длине — 15 см, по ширине — 60 см, по глубине — 5 см. Что изначально зафиксировал инспектор ГИБДД — и оштрафовал дорожников на 300 тысяч рублей.
Верховный суд во всем разобрался и сказал, что суд второй инстанции «установил наличие всех обстоятельств, совокупность которых предполагает возложение на ответчика обязанности возместить причиненный вред истцу». Решение было отменено и направлено на новое рассмотрение — непосредственно в апелляционную инстанцию. Данное дело вошло в июльский обзор судебной практики Верховного суда. Что касается разрешения данного дела, то вуаля: требования истца были полностью удовлетворены.
Если вернуться к утвержденному сегодня законопроекту, то еще одно важное нововведение ожидает суды: обязательная аудиозапись заседаний по уголовным и гражданским делам должна будет вестись и в первой инстанции, и в апелляции. Если учесть, что за последнее ратовал в том числе президент, понятно, что законопроект окончательно примут в ближайшее время.
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