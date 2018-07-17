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Экс-начальника отдела уголовного розыска самарского ОП № 4 обвиняют в мошенничестве
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Экс-начальника отдела уголовного розыска самарского ОП № 4 обвиняют в мошенничестве 

Волга Ньюс 1 час назад
По версии следствия, в 2017 г. один из обвиняемых узнал, что в отношении его знакомой возбуждено уголовное дело по факту самоуправства, и предложил на тот момент действующему сотруднику полиции похитить ее деньги. Мужчины пообещали посодействовать в прекращении ее уголовного дела за 300 тыс. руб., не собираясь выполнять обещание.
В декабре 2017 г. подозреваемые получили от женщины, участвовавшей в оперативном эксперименте, 255 тыс. руб. и муляж еще 45 тыс. рублей. При этом их задержали сотрудники областного УФСБ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района Самары для рассмотрения.
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