Экс-начальника отдела уголовного розыска самарского ОП № 4 обвиняют в мошенничестве

По версии следствия, в 2017 г. один из обвиняемых узнал, что в отношении его знакомой возбуждено уголовное дело по факту самоуправства, и предложил на тот момент действующему сотруднику полиции похитить ее деньги. Мужчины пообещали посодействовать в прекращении ее уголовного дела за 300 тыс. руб., не собираясь выполнять обещание.

В декабре 2017 г. подозреваемые получили от женщины, участвовавшей в оперативном эксперименте, 255 тыс. руб. и муляж еще 45 тыс. рублей. При этом их задержали сотрудники областного УФСБ