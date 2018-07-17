В России введут штрафы за злоупотребление правом на митинг

Наиболее яркий пример таких злоупотреблений — случай, произошедший в начале декабря 2017 года. Гражданин подал 660 уведомлений о проведении в один и тот же выходной день 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга . Каждую минуту должно было состояться новое мероприятие. Однако проведены все эти акции не были, однако уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад «скорой помощи» в заявленном месте.

Это не единичный случай, и злоупотребления участились, аргументировали авторы.

— Органы правопорядка, медработники заблаговременно готовятся к проведению митингов, тратят на эту подготовку средства, а организаторы мероприятия иногда просто не предупреждают о его отмене. Получается, что бюджеты терпят значительный ущерб, — объяснил коллегам один из авторов, единоросс Дмитрий Вяткин

Согласно пакету инициатив, если максимум за один день не поступит уведомление об отмене митинга, то его организаторы должны будут заплатить штрафы. Граждане — от 5 до 20 тыс. рублей, должностные лица — от 10 до 30 тыс. рублей, юрлица — от 20 до 100 тыс. рублей.

Штрафы касаются только неоповещения органов власти. Если об отмене не уведомили граждан, то ответственности за это законопроект не предполагает.