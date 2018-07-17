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Убытки исключенной из ЕГРЮЛ фирмы может возместить государство
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Убытки исключенной из ЕГРЮЛ фирмы может возместить государство 

Время бухгалтера 1 час назад
В Минфин обратился негодующий налогоплательщик.
По его заявлению, в результате исключения из ЕГРЮЛ общества, к которому гражданин имел отношение, ему были причинены убытки. Возместить ущерб заявитель просит из государственной казны.
Финансисты сообщили, что это возможно, но при двух условиях:
госорган по собственной вине нарушил законный порядок регистрационных действий; пострадавший понес расходы или недополучил доход из-за нарушения чиновниками его права.
Причем доказательства по всем пунктам должен собирать заявитель компенсации.
Одновременно специалисты ведомства рассмотрели обращение предпринимателя, которого, по его мнению, ошибочно не исключили из ЕГРИП.
Гражданин представил в налоговую исковое заявление, адресованное суду, в котором, среди прочего, он просил прекратить госрегистрацию его ИП.
Минфин обратил внимание для того, чтобы исключить себя из реестра предпринимателей, в ФНС нужно представить заявление по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@.
В ином случае порядок прекращения регистрации ИП будет считаться несоблюденным.
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