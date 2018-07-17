Убытки исключенной из ЕГРЮЛ фирмы может возместить государство

По его заявлению, в результате исключения из ЕГРЮЛ общества, к которому гражданин имел отношение, ему были причинены убытки. Возместить ущерб заявитель просит из государственной казны.

Финансисты сообщили, что это возможно, но при двух условиях:

госорган по собственной вине нарушил законный порядок регистрационных действий; пострадавший понес расходы или недополучил доход из-за нарушения чиновниками его права.

Причем доказательства по всем пунктам должен собирать заявитель компенсации.

Одновременно специалисты ведомства рассмотрели обращение предпринимателя, которого, по его мнению, ошибочно не исключили из ЕГРИП.

Гражданин представил в налоговую исковое заявление, адресованное суду, в котором, среди прочего, он просил прекратить госрегистрацию его ИП.

Минфин обратил внимание для того, чтобы исключить себя из реестра предпринимателей, в ФНС нужно представить заявление по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@.

В ином случае порядок прекращения регистрации ИП будет считаться несоблюденным.