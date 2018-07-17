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Ягуар вырвался из клетки и принялся убивать зверей
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Ягуар вырвался из клетки и принялся убивать зверей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Девять обитателей зоопарка Одубон в Новом Орлеане, штат Луизиана, погибли после того, как из своего вольера сбежал ягуар. Об этом сообщает ABC7.
Девятой жертвой стал лис Расти (Rusty), который скончался в понедельник, 16 июля, в результате ранений.
Беглец, будучи вне клетки на протяжении короткого промежутка времени, успел убить четыре альпака, одного страуса эму и одну лисицу. Позднее умерли еще одна альпака и лис.
Ягуар был быстро схвачен и помещен в ночной домик после того, как его состояние проверили ветеринары. В результате инцидента ни один человек не пострадал. Каким образом животному удалось выбраться на волю, неясно. На данный момент в ходе расследования установлено, что в этом нет вины смотрителя.
В парке также уточнили, что скончавшаяся альпака была последним представителем своего рода, живущим в зоопарке Одубон.
В июне один из посетителей зоопарка в американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, снял на видео момент, на котором тигр, будучи за стеклянным ограждением, пытается напасть на людей. Судя по всему, животное разглядело в них добычу и попыталось преодолеть преграду, но не смогло.
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