Ягуар вырвался из клетки и принялся убивать зверей

Девять обитателей зоопарка Одубон в Новом Орлеане , штат Луизиана, погибли после того, как из своего вольера сбежал ягуар. Об этом сообщает ABC7.

Девятой жертвой стал лис Расти (Rusty), который скончался в понедельник, 16 июля, в результате ранений.

Беглец, будучи вне клетки на протяжении короткого промежутка времени, успел убить четыре альпака, одного страуса эму и одну лисицу. Позднее умерли еще одна альпака и лис.

Ягуар был быстро схвачен и помещен в ночной домик после того, как его состояние проверили ветеринары. В результате инцидента ни один человек не пострадал. Каким образом животному удалось выбраться на волю, неясно. На данный момент в ходе расследования установлено, что в этом нет вины смотрителя.

В парке также уточнили, что скончавшаяся альпака была последним представителем своего рода, живущим в зоопарке Одубон.