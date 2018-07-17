Более 1 млн кв. метров жилья построено в Ростове-на-Дону в первом полугодии 2018 года

Сергей Сидаш. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. / ТАСС /. Более 1 млн кв. метров жилья построено в Ростове-на-Дону в первом полугодии 2018 года. Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель губернатора Ростовской области

"В первом полугодии 2018 года в Ростовской области введено в эксплуатацию 1,076 миллиона кв. метров жилья", — заявил он, отметив, что порядка 60% построено индивидуальными застройщиками, около 40% — предприятиями и организациями.

По информации Сидаша, темп ввода жилья относительно аналогичного периода 2017 года составляет 101%, годовая программа выполнена на 46,1%. «В ряде муниципалитетов программа по вводу жилья выполнена более чем на 60%. Это Каменск-Шахтинский , а также Аксайский, Константиновский, Морозовский, Сальский, Семикаракорский и Цимлянский районы», — отметил он, добавив, что наиболее высокими темпами ввод жилья осуществлялся в Веселовском, Константиновском , Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Морозовском Цимлянском районах. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в январе-июне 2017 года на Дону введено в эксплуатацию 1,061 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области выработали новый механизм решения проблем обманутых дольщиков, которые теперь смогут обменять квартиру в долгострое на новое жилье в другом доме. Новое жилье участникам долевого строительства предоставляет инвестор, в обмен на это дольщики уступают свои права на квартиры в незавершенном здании муниципалитету. От муниципалитета инвестор получит право использовать земельный участок под проблемным домом для реализации собственного проекта.