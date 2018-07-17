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Более 1 млн кв. метров жилья построено в Ростове-на-Дону в первом полугодии 2018 года
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Более 1 млн кв. метров жилья построено в Ростове-на-Дону в первом полугодии 2018 года 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Более 1 млн кв. метров жилья построено в Ростове-на-Дону в первом полугодии 2018 года. Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.
"В первом полугодии 2018 года в Ростовской области введено в эксплуатацию 1,076 миллиона кв. метров жилья", — заявил он, отметив, что порядка 60% построено индивидуальными застройщиками, около 40% — предприятиями и организациями.
По информации Сидаша, темп ввода жилья относительно аналогичного периода 2017 года составляет 101%, годовая программа выполнена на 46,1%. «В ряде муниципалитетов программа по вводу жилья выполнена более чем на 60%. Это Каменск-Шахтинский, а также Аксайский, Константиновский, Морозовский, Сальский, Семикаракорский и Цимлянский районы», — отметил он, добавив, что наиболее высокими темпами ввод жилья осуществлялся в Веселовском, Константиновском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Морозовском и Цимлянском районах. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в январе-июне 2017 года на Дону введено в эксплуатацию 1,061 миллиона квадратных метров жилья.
Ранее сообщалось, что власти Ростовской области выработали новый механизм решения проблем обманутых дольщиков, которые теперь смогут обменять квартиру в долгострое на новое жилье в другом доме. Новое жилье участникам долевого строительства предоставляет инвестор, в обмен на это дольщики уступают свои права на квартиры в незавершенном здании муниципалитету. От муниципалитета инвестор получит право использовать земельный участок под проблемным домом для реализации собственного проекта.
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