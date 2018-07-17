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Полиция ищет похитителей среднеазиатских черепах
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Полиция ищет похитителей среднеазиатских черепах 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Неизвестные украли пресмыкающихся из вольера в зеленоградском микрорайоне
Вечером 16 июля в полицию обратился Александр Раптовский — председатель товарищества собственников жилья «МЖК Зеленоград».
Мужчина попросил найти и наказать неизвестных, которые 13 июля тайно похитили из вольера на альпийской горке в микрорайоне МЖК двух среднеазиатских черепашек.
Раптовский оценил причиненный ущерб как незначительный. Однако полиция начала проверку, в ходе которой были изучены записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что черепах похитили две девушки и молодой человек, приехавшие на рейсовом автобусе.
Воры, подойдя к альпийской горке и убедившись в том, что никто за ними не наблюдает, вытащили из вольера пресмыкающихся, положили их в рюкзак одной из девушек и скрылись на автобусе маршрута № 12. На данный момент сотрудники МВД устанавливают личности преступников. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Черепахи проживали в микрорайоне МЖК с 2016 года. Зимние сезоны пресмыкающиеся проводили в помещении, а летом они жили на территории микрорайона. По данным за 2017 год на альпийской горке проживали 24 черепахи: две водоплавающие болотные, 18 красноухих и четыре сухопутных среднеазиатских черепахи.
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