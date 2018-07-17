Жители Ижевска бьют тревогу: в водоохранной зоне Подборенки строят многоэтажку 

В Ижевске назревает скандал вокруг строительства 20-этажного дома, наполовину стоящего в водоохранной зоне реки Подборенка.
Как сообщает паблик «Злой ижевчанин», здание предполагается строить в районе бывшего кинотеатра «Удмуртия».
«Топор дровосека» только что вырубил Горсоветовский сквер и занесен над ВСЕМИ уголками природной красоты. Спасете Подборенку-появится надежда на сохранение других жизненно важных зелёных территорий Ижевска.
Государство пока не желает вернуть их под свою защиту, заново создав здесь Особо охраняемые природные территории (ООПТ)», — говорится в тексте.
Подборенка — река, вокруг которой есть популяция бобров и уток. Активисты экосоюза намерены направить обращение городским властям. Отмечается, что разрешение на строительство многоэтажки приняли на закрытых слушаниях в мэрии.
«ФедералПресс» будет следить за развитием событий.