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72-летняя Шер с декольте до пупа прикрыла грудь бусами
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72-летняя Шер с декольте до пупа прикрыла грудь бусами 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Американская певица Шер показала прелести на премьере фильма «Mamma Mia! 2». Звезда затмила всех на красной дорожке.
В Лондоне состоялся первый показ мюзикла, в котором исполнительница сыграла одну из главных ролей. Для похода на мероприятие 72-летняя голливудская дива выбрала пикантный образ.
Шер появилась в черном костюме: широкие брюки, удлиненный жакет и прозрачный кружевной топ с декольте до пупа. Образ звезда дополнила бижутерией с черно-белыми перьями и бусинами. Присутствующих восхитили пышные формы артистки.
Отметим, что шокировать общественность откровенными нарядами у знаменитости уже вошло в привычку. К примеру, в прошлом, 2017 году, Шер вышла на сцену престижной премии Billboard Music Awards практически голая.
В интервью артистка уверяет поклонников, что правильное питание и занятия спортом помогают ей сохранить молодость и красоту. Также звезда отмечает, что не курит и не употребляет алкоголь.
Добавим, что СМИ много раз сообщали, что голливудская дива настоящий фанат пластической хирургии. Звезда пристрастилась операциям по изменению внешности еще в 1974 году: тогда артистка сделала ринопластику — уменьшила нос. Позже она увеличила губы, приподняла уголки глаз, смоделировала скулы и решилась на круговую подтяжку лица. Поговаривают, что воздействию скальпеля подверглось не только личико звезды: Шер сделали липосакцию, скорректировали форму ягодиц и удалили ребра.
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