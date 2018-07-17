72-летняя Шер с декольте до пупа прикрыла грудь бусами

Американская певица Шер показала прелести на премьере фильма «Mamma Mia! 2». Звезда затмила всех на красной дорожке.

В Лондоне состоялся первый показ мюзикла, в котором исполнительница сыграла одну из главных ролей. Для похода на мероприятие 72-летняя голливудская дива выбрала пикантный образ.

Шер появилась в черном костюме: широкие брюки, удлиненный жакет и прозрачный кружевной топ с декольте до пупа. Образ звезда дополнила бижутерией с черно-белыми перьями и бусинами. Присутствующих восхитили пышные формы артистки.

Отметим, что шокировать общественность откровенными нарядами у знаменитости уже вошло в привычку. К примеру, в прошлом, 2017 году, Шер вышла на сцену престижной премии Billboard Music Awards практически голая.

В интервью артистка уверяет поклонников, что правильное питание и занятия спортом помогают ей сохранить молодость и красоту. Также звезда отмечает, что не курит и не употребляет алкоголь.

Добавим, что СМИ много раз сообщали, что голливудская дива настоящий фанат пластической хирургии. Звезда пристрастилась операциям по изменению внешности еще в 1974 году: тогда артистка сделала ринопластику — уменьшила нос. Позже она увеличила губы, приподняла уголки глаз, смоделировала скулы и решилась на круговую подтяжку лица. Поговаривают, что воздействию скальпеля подверглось не только личико звезды: Шер сделали липосакцию, скорректировали форму ягодиц и удалили ребра.

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