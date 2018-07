Учёные: каннабис не снимает хронические боли 

Фото: Flickr/Katheirne HittУчёные: каннабис не снимает хронические болиБольшое исследование, растянувшееся на протяжении 4-летнего периода, бросает вызов популярным убеждениям, поскольку оно не находит никаких доказательств того, что употребление каннабиса снижает симптомы хронической боли.

Фото: Flickr/Katheirne Hitt

Каннабис — наркотик или лекарственное средство?

Все больше и больше людей принимают опиоиды по рецепту для лечения болевого синдрома, что делает феномен новой проблемой общественного здравоохранения во всем мире.

Однако клинические данные в поддержку преимуществ каннабиса для лечения хронической нераковой боли были недостаточными или противоречивыми. Существует отсутствие долгосрочных рандомизированных клинических испытаний и исследований, когда употребление каннабиса действительно снижает потребность в опиоидах.

Материалы и методы обследования

Сейчас исследование боли и опиоидов IN Treatment исправляет это, анализируя последствия употребления каннабиса в течение 4 лет в выборке из более чем 1500 участников с хронической нераковой болью.

Исследование, которое является одним из крупнейших в своем роде, — настоящее время опубликовано в журнале Lancet Public Health.

Габриель Кэмпбелл (Gabrielle Campbell), сотрудник Национального исследовательского центра по наркотикам и алкоголю в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее Австралия (National Drug and Alcohol Research Centre at the University of New South Wales in Sydney, Australia), является автором исследования.