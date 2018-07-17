Учёные: каннабис не снимает хронические боли

Фото: Flickr/Katheirne HittУчёные: каннабис не снимает хронические болиБольшое исследование, растянувшееся на протяжении 4-летнего периода, бросает вызов популярным убеждениям, поскольку оно не находит никаких доказательств того, что употребление каннабиса снижает симптомы хронической боли.

Фото: Flickr/Katheirne Hitt

Каннабис — наркотик или лекарственное средство?

Все больше и больше людей принимают опиоиды по рецепту для лечения болевого синдрома, что делает феномен новой проблемой общественного здравоохранения во всем мире.

Из всех стран мира Северная Америка имеет пропорционально высокое использование опиоидов по рецепту. Из-за побочных эффектов опиоидов и привыкания врачи и пациенты теперь обращаются к медицинской марихуане или каннабису как к потенциально более безопасной альтернативе. В частности, лечение хронической боли, не связанной с раком, является наиболее часто упоминаемой причиной медицинского применения марихуаны — по крайней мере, в Соединенных Штатах

Однако клинические данные в поддержку преимуществ каннабиса для лечения хронической нераковой боли были недостаточными или противоречивыми. Существует отсутствие долгосрочных рандомизированных клинических испытаний и исследований, когда употребление каннабиса действительно снижает потребность в опиоидах.

Материалы и методы обследования

Сейчас исследование боли и опиоидов IN Treatment исправляет это, анализируя последствия употребления каннабиса в течение 4 лет в выборке из более чем 1500 участников с хронической нераковой болью.

Исследование, которое является одним из крупнейших в своем роде, — настоящее время опубликовано в журнале Lancet Public Health.

Габриель Кэмпбелл (Gabrielle Campbell), сотрудник Национального исследовательского центра по наркотикам и алкоголю в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее Австралия (National Drug and Alcohol Research Centre at the University of New South Wales in Sydney, Australia), является автором исследования.

Кэмпбелл с соавторами исследования проанализировали влияние употребления каннабиса на состояние тяжести людей с хронической не раковой болью, которые принимали опиоиды по рецепту. Кроме этого ученые оценили степень болевого синдрома. Они изучили причины, по которым люди употребляют каннабис и насколько эффективно они воспринимают каннабис.

Ученые также изучили связь между дозой каннабиса и болью, а также любые взаимосвязи между дозой каннабиса и психическим здоровьем участников. Наконец, были также рассмотрены потенциальные опиоидные эффекты каннабиса.

Участники проходили собеседование в начале исследования, и после него проводились телефонные интервью или выдавались опросные листы каждый год до конца исследования.

В интервью задавались вопросы, касающиеся частоты употребления каннабиса в прошлом году и в прошлом месяце, а также вопросы о чувстве депрессии и тревоги.

Результаты научной работы

Хотя использование каннабиса было ограничено данным исследованием, ученые не обнаружили никаких доказательств того, что каннабис улучшает результаты лечения.

Кэмпбелл с соавторами исследования не обнаружили никаких доказательств временной зависимости между употреблением каннабиса и тяжестью боли и не нашли никакой связи с той степенью, с которой боль мешала повседневной жизни участников.

На самом деле было выявлено обратное. Люди, которые использовали каннабис, имели большую боль и более низкую самоэффективность в управлении болью. Несмотря на это, говорит автор исследования, пациенты сообщили о предполагаемых преимуществах использования каннабиса.

Наконец, не было найдено никаких доказательств того, что употребление каннабиса сокращает предписанный прием опиоидов или увеличивает темпы отмены опиоидов. Авторы исследования заключают:

«По мере того, как употребление каннабиса в медицинских целях возрастает во всем мире, важно, чтобы были проведены крупные хорошо разработанные клинические испытания, в которые будут вовлечены люди со сложными сопутствующими заболеваниями для определения эффективности каннабиса при хронической не раковой боли».

Выводы

«Хроническая раковая боль — сложная проблема, — добавляет Кэмпбелл. «Для большинства людей вряд ли применение одного лишь каннабиса будет эффективным в лечении хронической боли», — заключает она.

Авторы другого исследования утверждают, что соединение, полученное из каннабиса, может помочь в лечении шизофрении.