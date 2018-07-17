Роструд намерен контролировать мигрантов, которые не платят социальные взносы

Мигранты, которые работают в России на основании патента, должны платить взносы, которые перечисляются в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.

"Мы сейчас с МВД готовим законопроект, который позволит Роструду вести базу и контролировать трудовые отношения. Чтобы Роструд смотрел за теми, у кого есть патенты, и кто не платит

взносы", — сказал он.

Топилин рассказал, что в настоящее время подавляющее большинство мигрантов из стран СНГ работают в России на основании патента. «У нас порядка миллиона патентов выдают в год. Но означает ли наличие патента, что эти люди работают легально? Ответ: нет. Это такая же часть нелегального рынка труда», — сказал министр.