Из жидкого азота и вина: фестиваль мороженого в Тбилиси удивил гостей

Мороженое — бесплатно. В Тбилиси прошел фестиваль, посвященный холодному лакомству. Как жители Грузии спасались от жары, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Нана Лемонджава.

Традиционные пломбир и эскимо, мороженое с шоколадом, фруктами и даже грузинским вином. Выбор огромный, хочется попробовать все. Дерево желаний на главной площади парка может исполнить все мечты сладкоежек. О лишнем весе и калориях никто не думает. «Здесь очень вкусно и весело. Я уже продегустировала несколько порций. Сейчас у меня белорусское мороженое. Оно необыкновенное. Хочется еще и еще», — говорит гостья фестиваля Тамта Копалеишвили. Российское мороженое пользуется в Грузии большим спросом. Многие говорят — это вкус детства. «Мороженое не знает границ. Самое главное — вкус и разнообразие. Мы сегодня раздаем всем мороженое бесплатно. То, которое пользуются самым большим спросом, значит и самое вкусное», — отмечает организатор фестиваля Давид Габадзе.

Иранское мороженое — настоящая экзотика. Оно напоминает слоеную пахлаву с орехами и сухофруктами. Один из павильонов напоминает лабораторию. Мороженное там готовят из жидкого азота. Холодный десерт выглядит, как айсберг, а персик, банан и ежевика становятся совсем другими на вкус.

«Если обычное мороженое охлаждается до минус 30-35 градусов, то жидкий азот понижает температуру до минус 196 градусов. Это придает особые вкусовые качества готовому продукту», — поясняет кондитер Арчил Таниашвили.

Ажиотаж такой, что холодильные установки не справляются. Одна за несколько часов выдала три тысячи порций и вышла из строя. Но спустя несколько минут на радость гостям фестиваля машина вновь заработала.

Добавим, что мороженое — продукт калорийный, поэтому тем, кто следит за фигурой, специалисты рекомендуют покупать фруктовое или то, которое не содержит сахара и пищевых добавок.