В Нью-Дели министры обсудили проблему загрязнения Тадж-Махала

В индийской столице состоялось совещание глав нескольких министерств, посвященное состоянию загрязнения на территории комплекса Тадж-Махал, а также мерам по борьбе с этим недугом, пагубно влияющим на внешний вид памятника архитектуры.

"Встреча в основном была сосредоточена на действиях, необходимых для борьбы с загрязнением воздуха и воды в Тадж-Махале и вокруг его территории, чтобы сохранить первозданный вид мавзолея", — сообщили в министерстве культуры страны, добавив, что заседание проходило под председательством министра транспорта, судоходства и водных ресурсов, речного развития и восстановления реки Ганг Нитина Гадкари. В совещании также приняли участие министр охраны окружающей среды, госминистры по культуре, водным ресурсам, главный министр штата Уттар Прадеш и другие представители соответствующих министерств и районных администраций.

На встрече Гадкари подчеркнул важность уважения замечаний Верховного суда по сохранению объекта культурного наследия, ранее заявившего, что центральное правительство не принимает никаких необходимых мер для его сохранения, и предложившего три пути решения проблемы: закрытие Тадж-Махала, его снос или реставрацию. Министр отметил, что намерен принять «все возможные шаги для борьбы с загрязнением воздуха и воды в Тадж-Махале и вокруг него».

По его словам, для борьбы с загрязнением воздуха в Агре, где расположен комплекс, будет популяризироваться транспорт на биотопливе и электричестве, а также развиваться «этанольная политика», подразумевающая переработку биомассы после сбора урожая в спирт, которым впоследствии будут заправлять авторикши.

В рамках борьбы с промышленным загрязнением планируется создать специальный комитет, в который войдут эксперты из различных профильных организаций, для изучения снижения пагубного воздействия промышленных отходов на окружающую среду в окрестностях Тадж-Махала.

Для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния воды и его нормализации министр указал на ряд уже принятых проектов по очищению вод реки Джамна. Поскольку она является самым крупным притоком реки Ганг, то подпадает под соответствующие 36 проектов по его очищению на общую сумму порядка 585 миллионов долларов, 11 из которых уже реализуются. В качестве дополнительных мер планируется насаждение лесов вдоль берегов реки, строительство дамб, программы по очищению от твердых загрязнений и создание садов протяженностью 35 километров вдоль берегов Джамны.

В завершении встречи Гадкари заявил, что правительство придает серьезное значение замечаниям Верховного суда Индии и будет предоставлять ему развернутые данные обо всех принятых мерах, направленных на сохранение Тадж-Махала.