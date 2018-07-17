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Товарный знак на несколько лиц в РФ не регистрируют
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Товарный знак на несколько лиц в РФ не регистрируют 

Время бухгалтера 1 час назад
Французская и отечественная компании утвердили в судебном порядке мировое соглашение о совместном владении группой товарных знаков.
В Роспатенте сделку регистрировать отказались как нарушающую законодательство, сославшись на то, что совместное владение товарным знаком в РФ не предусмотрено.
Стороны попытались обжаловать отказ в суде, но первая инстанция и апелляция согласились с доводами Роспатента.
Успеха удалось достичь в Суде по интеллектуальным правам, отменившем ранее принятые акты по делу.
Арбитры указали, в том числе, на международные соглашения, в которых участвует РФ, и где допускается совладение ТЗ.
ВС РФ счел такую оценку законодательных норм поверхностной и отменил постановление.
Суд отметил, российское законодательство разрешает совместное владение товарным знаком только в коллективной форме, но никак не в индивидуальной.
Что же касается международных соглашений, то Парижская конвенция, упомянутая в спорном постановлении, напрямую отсылает по вопросам регистрации ТЗ к национальному законодательству стран-участниц.
В итоге акты первой и апелляционной инстанции по делу ВС РФ оставил в силе.
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