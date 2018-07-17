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Ярославский «Локомотив» обнародовал стоимость абонементов на новый сезон
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Ярославский «Локомотив» обнародовал стоимость абонементов на новый сезон 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Вперёд, любимая команда!
В ярославском хоккейном клубе «Локомотив» не стали повышать цены. Единые билеты на посещение матчей регулярного чемпионата КХЛ будут стоить от 8700 до 16700 рублей. Более того, в отличие от предыдущих лет железнодорожники предложили покупателям абонементов новинку.
— Желающие могут приобрести пакет только на 10 топовых игр, таким образом получив бронь на матчи с командами типа СКА, ЦСКА и «Ак Барс». Есть также экономное предложение. 12 матчей с командами вроде нижегородского «Торпедо», «Сибири» или «Северстали» клуб оценивает дешевле стоимости билетов на эти игры. Весь пакет стоит от 2,5 до 5 тысяч рублей, — рассказали в клубе.
Полностью все цены размещены на официальном сайте ярославского «Локомотива», на все ваши вопросы ответят по контактному номеру 40-70-11.
Кстати, «Локомотив» усилится форвардом НХЛ. За Ярославль будет выступать бывший нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс».
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