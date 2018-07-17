Ярославский «Локомотив» обнародовал стоимость абонементов на новый сезон

Вперёд, любимая команда!

В ярославском хоккейном клубе «Локомотив» не стали повышать цены. Единые билеты на посещение матчей регулярного чемпионата КХЛ будут стоить от 8700 до 16700 рублей. Более того, в отличие от предыдущих лет железнодорожники предложили покупателям абонементов новинку.

— Желающие могут приобрести пакет только на 10 топовых игр, таким образом получив бронь на матчи с командами типа СКА, ЦСКА и «Ак Барс». Есть также экономное предложение. 12 матчей с командами вроде нижегородского «Торпедо», «Сибири» или «Северстали» клуб оценивает дешевле стоимости билетов на эти игры. Весь пакет стоит от 2,5 до 5 тысяч рублей, — рассказали в клубе.

Полностью все цены размещены на официальном сайте ярославского «Локомотива», на все ваши вопросы ответят по контактному номеру 40-70-11.