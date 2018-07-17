Роскомнадзор направил запросы в банки и «Яндекс» о персональных данных пользователей в открытом доступе

«В «Яндекс», а также в организации, указанные в сообщениях СМИ, в том числе в Сбербанк ВТБ направлены запросы с целью получения необходимых разъяснений по соблюдению ими законодательства о персональных данных. В случае выявления фактов нарушения законодательства в отношении организаций будут приняты меры в соответствии с законом «О персональных данных», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в соответствии с законом «О персональных данных» организация обязана ответить на официальный запрос уполномоченного органа в течение 30 дней.

Ранее в СМИ появилась информация, что в поисковой выдаче «Яндекса» стали отображаться персональные данные клиентов ряда банков, а также агрегатора билетов.

В свою очередь в пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что персональные данные клиентов банка надежно защищены и не попадали в поисковую выдачу при работе с системой «Яндекса».