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Роскомнадзор направил запросы в банки и «Яндекс» о персональных данных пользователей в открытом доступе
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Роскомнадзор направил запросы в банки и «Яндекс» о персональных данных пользователей в открытом доступе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила запросы в российские банки и офис компании «Яндекс» о ситуации с персональными данными пользователей в открытом доступе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
«В «Яндекс», а также в организации, указанные в сообщениях СМИ, в том числе в Сбербанк и ВТБ направлены запросы с целью получения необходимых разъяснений по соблюдению ими законодательства о персональных данных. В случае выявления фактов нарушения законодательства в отношении организаций будут приняты меры в соответствии с законом «О персональных данных», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в соответствии с законом «О персональных данных» организация обязана ответить на официальный запрос уполномоченного органа в течение 30 дней.
Ранее в СМИ появилась информация, что в поисковой выдаче «Яндекса» стали отображаться персональные данные клиентов ряда банков, а также агрегатора билетов.
В свою очередь в пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что персональные данные клиентов банка надежно защищены и не попадали в поисковую выдачу при работе с системой «Яндекса».
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