Потомки переехавших в Турцию чеченцев смогут посетить историческую родину

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. / ТАСС /. Потомки переехавших в Турцию в царские времена чеченцев смогут посетить историческую родину в рамках специальной программы. Об этом во вторник сообщил вице-президент международной ассоциации исламского бизнеса UB-MAB TRKYE Хусейн Хусню Кылыч, который прибыл в Грозный в составе турецкой делегации.

"Мы начинаем программу, по которой потомки чеченцев, переехавших в Турцию еще в царское время, смогут приезжать в Чечню знакомиться со своей культурой, традициями, языком, налаживать более тесные отношения с чеченцами. В рамках этой же программы мы планируем студенческий обмен. Ваши студенты смогут проходить обучения в наших вузах", — отметил Кылыч.

По его словам, турецкая сторона также заинтересована в сотрудничестве с Чеченской Республикой в сфере туризма, фармацевтики и энергетики. «Это наш первый визит. Пока мы анализируем регион, знакомимся с ним», — добавил он.