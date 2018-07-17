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Потомки переехавших в Турцию чеченцев смогут посетить историческую родину
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Потомки переехавших в Турцию чеченцев смогут посетить историческую родину 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Потомки переехавших в Турцию в царские времена чеченцев смогут посетить историческую родину в рамках специальной программы. Об этом во вторник сообщил вице-президент международной ассоциации исламского бизнеса UB-MAB TRKYE Хусейн Хусню Кылыч, который прибыл в Грозный в составе турецкой делегации.
"Мы начинаем программу, по которой потомки чеченцев, переехавших в Турцию еще в царское время, смогут приезжать в Чечню знакомиться со своей культурой, традициями, языком, налаживать более тесные отношения с чеченцами. В рамках этой же программы мы планируем студенческий обмен. Ваши студенты смогут проходить обучения в наших вузах", — отметил Кылыч.
По его словам, турецкая сторона также заинтересована в сотрудничестве с Чеченской Республикой в сфере туризма, фармацевтики и энергетики. «Это наш первый визит. Пока мы анализируем регион, знакомимся с ним», — добавил он.
Турецкая делегация, которую возглавляет советник президента Айше Тюркменоглу, прибыла в Грозный во вторник. В программе трехдневной поездки переговоры с представителями бизнеса Чечни, посещение предприятий, встреча с главой региона Рамзаном Кадыровым.
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