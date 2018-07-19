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Лучшие кондитеры Москвы собрались в Сокольниках
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Лучшие кондитеры Москвы собрались в Сокольниках 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Финал конкурса «Московские мастера» по профессии «Кондитер» прошёл в Сокольниках.
Лучшие умельцы создавать кондитерские шедевры, успешно прошедшие районный и окружной отборы, встретились в кафе «Сирень». Тематику конкурса для кулинаров выбрали пользователи портала «Активный гражданин». Так, жители столицы захотели, чтобы кондитеры продемонстрировали уровень своего мастерства в приготовлении традиционных десертов разных регионов нашей страны.
В комиссию, оценивающую кулинарные навыки московских мастеров, вошли лучшие повара России, участники и победители национальных и международных фестивалей и конкурсов. Десерт оценивался не только по вкусовым качествам, но и оформлению, гармоничному сочетанию выбранных ингредиентов, уровню технологической сложности выполнения.
Победители кондитерского конкурса получили памятные призы, дипломы и кубки. На 8 августа назначено торжественное награждение лучших участников соревнования.
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