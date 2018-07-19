Минтруд не планирует вводить ограничения для трудовых мигрантов

"То что касается Евразийского союза , то что касается пяти стран… Международные договоренности — это наш стратегический путь, мы не планируем вводить каких-либо ограничений, здесь рынок труда в силу достигнутых договоренностей является единым. Здесь мы не планируем ничего менять", — заявил Топилин на вопрос, планируется ли корректировка условий привлечения иностранных граждан, чтобы создать благоприятные условия для граждан РФ.

МВД и При этом он добавил, что Минтруд, Роструд Налоговая служба планируют усилить контроль за выплатой страховых взносов со стороны иностранных работников, имеющих патент. «Это позволит навести на этом рынке гораздо больший порядок, чем сейчас существует», — отметил он.

"Мы видим, что граждане, работая на миграционном патенте, легализуются с точки зрения миграционного законодательства, но далеко не все легализуются с точки зрения трудового законодательства. Мы сейчас готовим совместно с коллегами из министерства внутренних дел законопроект, который позволит отслеживать через систему Налоговой службы, Пенсионного фонда и Федеральной службы по труду и занятости, уплачиваются ли за патентников страховые взносы", — пояснил Топилин.

В четверг Госдума рассматривает в первом чтении предлагаемые правительством изменения в пенсионном законодательстве. Пока лишь уточняются базисные нормы, затем в течение более чем двух месяцев, а не одного, как это предусматривает стандартная практика, в документ будут вноситься изменения и поправки, выработанные экспертами и обществом.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ также обсуждают проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.