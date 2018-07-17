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Минтруд и МВД готовят проект для поиска нелегалов
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Минтруд и МВД готовят проект для поиска нелегалов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минтруд и МВД готовят законопроект, который позволит вычислить нелегальных работников среди тех иностранных граждан, которые трудятся по патенту, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
По словам министра, до миллиона патентов в год выдаётся в настоящее время в России. Их получают все, кто приезжают на работу в России из стран, гражданам которых разрешён безвизовый въезд. Исключение составляют страны, которые входят в Таможенный союз — Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизстан.
"Скорее всего, многие работают нелегально, и мы сейчас с МВД готовим законопроект, который позволит Роструду вести базу, как уже контролёру за трудовыми отношениями, …чтобы Роструд смотрел за теми, у кого есть патенты, и платят-не платят за них взносы", — заявил Топилин.
Он отметил, что это позволит сразу выяснять, кто работает легально, а кто — нелегально даже при наличии патента.
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