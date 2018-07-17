Минтруд и МВД готовят проект для поиска нелегалов

Армения, Казахстан, Киргизстан. По словам министра, до миллиона патентов в год выдаётся в настоящее время в России . Их получают все, кто приезжают на работу в России из стран, гражданам которых разрешён безвизовый въезд. Исключение составляют страны, которые входят в Таможенный союз — Белоруссия

"Скорее всего, многие работают нелегально, и мы сейчас с МВД готовим законопроект, который позволит Роструду вести базу, как уже контролёру за трудовыми отношениями, …чтобы Роструд смотрел за теми, у кого есть патенты, и платят-не платят за них взносы", — заявил Топилин.

Он отметил, что это позволит сразу выяснять, кто работает легально, а кто — нелегально даже при наличии патента.