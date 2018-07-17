Евгений Куйвашев обсудил с Сергеем Степашиным и Владимиром Страшко развитие культурных, православных и туристических проектов на Урале 

Евгений Куйвашев 17 июля провел рабочую встречу с Председателем Императорского Православного Палестинского Общества Сергеем Степашиным и президентом Уральского землячества в Москве Владимиром Страшко. Оба гостя прибыли на Урал для участия в торжественных мероприятиях, посвященных столетию памяти императорской семьи.
«Благодарю вас за визит в Свердловскую область. В этом году Царские дни в Екатеринбурге стали событием огромного масштаба — как по числу участников, так и по своему значению, укреплению духовности и нравственности в обществе. Безусловно, в основе этого — визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его поездка в Алапаевск, богослужение в Храме на Крови, участие в Крестном ходе. Вместе с Екатеринбургской митрополией мы тщательно готовились к этому событию, и сегодня я могу с уверенностью сказать, что и визит Патриарха, и мероприятия Царских дней прошли на высоком уровне, став мощным фактором, объединяющим общество, несущим людям мир, добро, чувство сострадания и покаяния», — заявил Евгений Куйвашев.
Глава региона поблагодарил московских гостей за вклад в развитие культурных, православных и туристических проектов на Урале.
По мнению Сергея Степашина, который, как и Евгений Куйвашев в ночь с 16 на 17 июля принял участие в крестном ходе от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, памятные мероприятия в Свердловской области прошли на достойном уровне.
«Я хочу поблагодарить вас и всех, кто принимает участие в строительстве храмов, памятников. Все, что делается в Екатеринбурге в честь царской семьи, — это действительно память», — заявил Сергей Степашин.
При поддержке Императорского Православного Палестинского общества в Алапаевске идет строительство Храма в честь святой преподобномученицы Елисаветы. 15 июля храм был освящен Святейшим Патриархом. В 2017 году в Апапаевске был открыт памятник великой княгине. Активно продвигается Елисаветинский маршрут, созданный с помощью Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества.
Общество «Уральское землячество» в Москве, которое возглавляет Владимир Страшко, вносит большой вклад в развитии исторического туризма, увековечение исторической памяти в Свердловской области. Обществом разработаны такие проекты как «Алапаевские святыни» — мероприятия по увековечению в Алапаевске мест, связанных с гибелью великой княгини Елизаветы Федоровны и членов Дома Романовых; «От Демидовых до наших дней» и «Живые традиции уральских ремесел» — комплекс мероприятий по развитию Уральской инженерной школы; «Татищевская тропа» — работы по обустройству могилы и усадьбы основателя Екатеринбурга В. Н. Татищева в Солнечногорском районе Московской области; «Президентский полк» — шефство над военнослужащими Президентского полка, призванными из Свердловской области.