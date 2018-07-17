Евгений Куйвашев обсудил с Сергеем Степашиным и Владимиром Страшко развитие культурных, православных и туристических проектов на Урале

Евгений Куйвашев 17 июля провел рабочую встречу с Председателем Императорского Православного Палестинского Общества Сергеем Степашиным и президентом Уральского землячества в Москве Владимиром Страшко. Оба гостя прибыли на Урал для участия в торжественных мероприятиях, посвященных столетию памяти императорской семьи.

Глава региона поблагодарил московских гостей за вклад в развитие культурных, православных и туристических проектов на Урале.

По мнению Сергея Степашина, который, как и Евгений Куйвашев в ночь с 16 на 17 июля принял участие в крестном ходе от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, памятные мероприятия в Свердловской области прошли на достойном уровне.

«Я хочу поблагодарить вас и всех, кто принимает участие в строительстве храмов, памятников. Все, что делается в Екатеринбурге в честь царской семьи, — это действительно память», — заявил Сергей Степашин.

При поддержке Императорского Православного Палестинского общества в Алапаевске идет строительство Храма в честь святой преподобномученицы Елисаветы. 15 июля храм был освящен Святейшим Патриархом. В 2017 году в Апапаевске был открыт памятник великой княгине. Активно продвигается Елисаветинский маршрут, созданный с помощью Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества.