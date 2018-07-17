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МИД РФ прокомментировал закрытие французского торпредства
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МИД РФ прокомментировал закрытие французского торпредства 

Российская Газета 1 час назад
«Данный шаг французских партнеров контрастирует с общим настроем французского бизнеса не только сохранять свое присутствие в России, но и развивать перспективные направления сотрудничества», — подчеркнули в МИД России.
На Смоленской площади напомнили об исках к представительству бывших сотрудниц «Бизнес Франс» в России М. Дорош и О. Тарасовой, которые касались восстановления на работе в связи с незаконным увольнением, взыскания заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Суд отказался признавать наличие у представительства «Бизнес Франс» дипломатического иммунитета и вынес решение, в том числе, о взыскании денежных средств в пользу истиц, отмечается в комментарии российского дипломатического ведомства. После этого французская сторона не оспорила вынесенные судебные решения.
В ходе судебных разбирательств выяснилось, что представительство «Бизнес Франс» работало на территории РФ, не имея на то правовых оснований. Его услуги носили коммерческий характер и вписывались в рамки обычной деятельности представительств иностранных государств по торгово-экономическим вопросам, которая в Российской Федерации подлежит регулированию специальными международными договорами. Между тем с Францией такого рода соглашение не заключалось, пояснили в МИД РФ.
"Решение французской стороны объявить о закрытии представительства «Бизнес Франс» является суверенным правом Французской Республики. Нам остается лишь сожалеть о том, что Париж не прислушался к нашим настоятельным рекомендациям", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. Российский МИД продолжает выступать за развитие торгово-экономических связей между РФ и Францией, и поддерживает работу в России структур, нацеленных на их дальнейшую активизацию, однако, при обязательном условии соблюдения требований российских законов.
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