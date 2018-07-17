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Кондитер К. Зотеева одержала победу в конкурсе «Московские мастера-2018»
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Кондитер К. Зотеева одержала победу в конкурсе «Московские мастера-2018» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Кондитер Ксения Зотеева из Южного административного округа столицы победила в городском конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера-2018». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель руководителя департамента торговли и услуг города Москвы Александр Иванов.
«В завершающем этапе конкурса приняли участие 16 кондитеров города, которые ранее стали победителями окружных этапов. Третье место по итогам заняла кондитер Гульнара Мамедова из Центрального округа, второе место у Анны Пыжьяновой из Западного округа Москвы, а первое место завоевала Ксения Зотеева из Южного округа», — сообщил А. Иванов.
Он добавил, что в этом году тема конкурса по профессии «кондитер» была выбрана в ходе голосования жителей Москвы на портале «Активный гражданин» и определена как «Традиционные десерты регионов России».
«Конкурс «Московские мастера» по профессии «кондитер» в седьмой раз у нас проходит. Мы всегда выбираем разные интересные, креативные площадки. Москвичи выбрали интересную тему, которая связана с кулинарными традициями регионов. Сегодня профессия «кондитер» — одна из самых востребованных. У нас в Москве более 10 тыс. предприятий индустрии общественного питания и почти во всех есть кондитерские изделия», — добавил А. Иванов. Конкурс проводится департаментом торговли и услуг города Москвы совместно с Горкомом профсоюза работников торговли, общественного питания и потребкооперации Москвы, и направлен на совершенствование профессионального мастерства специалистов, содействие профессиональному обмену опытом среди кондитеров столицы, а также на достижение уровня профессионального мастерства поваров до европейских стандартов. Победителям конкурса будут вручены памятные подарки, кубки, медали, дипломы. Награждение победителей конкурса пройдет в День города.
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