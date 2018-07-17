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Народный календарь. 18 июля. Выходи народ на луну смотреть
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Народный календарь. 18 июля. Выходи народ на луну смотреть 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этот день православные крестьяне вспоминают византийского монаха из Каппадокии, Афанасия Афонского.
В монастырских летописях не указа его точная дата рождения. Однако известно, что при крещении он получил имя Авраамий. Рано осиротевшего мальчишку отдали на воспитание благочестивой монахине.
После смерти наставницы его приняли в Константинополе ко двору Романа II. В последствии, Авраамий стал учеником-ритором Афанасия. Он был ярым проповедником и вскоре отправился в Киминскую обитель, где принял монашеский подстриг, под именем Афанасий.
На протяжении своей жизни занимался строительством монастыря расположенный на святой горе Афон. В наше время монастырь известен как Лавра Святого Афанасия.
В народном календаре это 18 июля получило название — «Афанасьев день», который являлся исключительно мужским праздником. Было принято выходить поздним вечером на улицу и смотреть на луну. Старики часто выводили своих внуков и детей на улицу подпитываться лунной энергией. Считалось, что в этот июльский день луна обладает особенной силой, которая может придать сил и духовности. Часто проводили обряды во время лунного дня. Например, если месяц родился, то читали заговоры для привлечения любви и благосостояния в доме. На убывающую луну снимали порчи и очищали организм.
Примет в этот день тоже не мало:
— Звездное небо — будет ясная погода.
— Если молодой месяц ярко светит, то осень будет сухая и теплая.
— Увидеть радугу утром — к дождю, а если вечером к солнечной погоде.
— Июльский день считается удачным для борьбы с бабочками капустницами.
Именины отмечают: Геннадий, Василий, Афанасий, Степан, Елизавета, Анна, Варвара и Сергей.
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