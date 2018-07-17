МГИК утвердил назначенного Куминым члена комиссии с правом совещательного голоса

Московская городская избирательная комиссия утвердила Мухамеда Биджева членом комиссии с правом совещательного голоса, назначенным кандидатом в мэры Москвы от КПРФ Вадимом Куминым, передает Агентство «Москва»

Выборы мэра состоятся 9 сентября. Утверждены графики приема заявлений от избирателей для голосования по месту фактического нахождения. В территориальных избирательных комиссиях их можно будет подать с 25 июля по 5 сентября в рабочие дни с 15:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 14:00. Воскресенье — выходной.