Источник: «большая двадцатка» выступит против торговых ограничений

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Торговые конфликты и возможные потрясения на финансовых рынках представляют собой самые большие риски для экономики, заявил немецкий чиновник, добавив, что министры финансов «большой двадцатки» на предстоящей встрече будут подчеркивать, что торговые барьеры являются неправильным путем, передает Reuters. "Эскалация торговых конфликтов и неопределенность в отношении будущего международного сотрудничества — это самый большой риск, который мы видим", — сказал высокопоставленный чиновник министерства финансов перед встречей министров G20 и глав центробанков 21-22 июля в Буэнос-Айресе. "Мы еще раз скажем, что торговые ограничения не могут быть правильным ответом. Они вредят всем", — добавил чиновник. Как сообщали «Вести. Экономика», ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила, что введет дополнительные пошлины в размере 10% на импорт китайских товаров на $200 млрд 6 июля начали действовать пошлины США в размере 25% на импорт китайских товаров на $34 млрд Вскоре после этого Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на аналогичную сумму. Трамп также пригрозил ввести пошлину в размере 20% на автомобили из Европы, после того как ЕС ввел пошлины в размере 25% на американские товары на сумму €2,8 млрд, что в свою очередь стало ответом на пошлины США на сталь и алюминий.