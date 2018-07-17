Форвард «Зенита» Полоз присоединился к «Рубину» 

Форвард Дмитрий Полоз все ближе к переходу в «Рубин». Футболист, права на которого принадлежат санкт-петербургскому "Зениту", получил разрешение тренироваться в составе казанского клуба и уже присоединился к команде Курбана Бердыева. Об этом сообщает официальный Твиттер казанского клуба. Напомним, что Полоз уже играл под руководством Курбана Бердыева в «Ростове». Кроме него в нынешнем «Рубине» достаточно игроков из того «Ростова», который брал серебро Премьер-Лиги и обыгрывал «Баварию» в Лиге Чемпионов. Это Кудряшов, Гранат, Навас, Джанаев, Могилевец, Байрамян, Азмун. Так что проблем с адаптацией у Полоза быть не должно. Ожидается, что форвард перейдет в «Рубин» на правах аренды до конца следующего сезона.