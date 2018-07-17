Новые поправки: платеж с покупок в зарубежных интернет-магазинах

Российское правительство предложило ввести платеж с покупок в зарубежных интернет-магазинах. Это следует из поправок в закон о таможенном регулировании, всененных в Думу

Как следует из поправок, которые ожидают второго чтения, правительство «вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты». Деньги будут взиматься от суммы, отправленной за рубеж, а не от стоимости посылки, поступившей в Россию . Пока никаких цифр не называется. Предлагается закрепить сам принцип. Ситуацию комментирует президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Фёдоров

Алексей Фёдоров президент Ассоциации компаний интернет-торговли «Возможно, будет введена история, при которой отдельный платеж, отдельная таможенная пошлина будет сразу же платиться гражданином в бюджет Российской Федерации отдельно, минуя зарубежный интернет-магазин. Вам приходит посылка, вы должны ее как-то получить. Чтобы эту посылку растаможить, вам нужно заплатить пошлину. Благо наш орган контролирующий будет знать не сколько вы посылок получили и какую стоимость написали ваши поставщики из-за рубежа, а сколько вы денег отправили по коду мерчанта (коду категории продавца — Business FM ). Код мерчанта передается из Visa , из MasterCard, чем вы заплатили, не важно. Государство знает, кому вы заплатили и сколько, и может взять с вас ровно столько денег, сколько оно запланировало, а какой это будет платеж — совершенно другая уже история. Это история, обсуждаемая нами в течение трех последних лет. Будет ли это налог 30% от 200 евро либо будет 30% с нуля порога налогообложения. Сейчас порог беспошлинной торговли в этом документе не обсуждается. Давайте не будем путать эти две сущности, они разные. Возможно, зарубежный поставщик решил обмануть российское государство и вы вместе с ним, и вы написали на посылке, что она стоит 150 евро. Но государство же видит, что 200. Вот от 200 и будет вас налогом облагать».

Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц не превышает 1000 евро, а вес — 31 килограмма. Сверх суммы уплачивается пошлина — 30%, но не менее 4 евро за килограмм.