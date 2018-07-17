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Новые поправки: платеж с покупок в зарубежных интернет-магазинах
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Новые поправки: платеж с покупок в зарубежных интернет-магазинах 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Российское правительство предложило ввести платеж с покупок в зарубежных интернет-магазинах. Это следует из поправок в закон о таможенном регулировании, всененных в Думу.
Как следует из поправок, которые ожидают второго чтения, правительство «вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты». Деньги будут взиматься от суммы, отправленной за рубеж, а не от стоимости посылки, поступившей в Россию. Пока никаких цифр не называется. Предлагается закрепить сам принцип. Ситуацию комментирует президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Фёдоров:
Алексей Фёдоров президент Ассоциации компаний интернет-торговли «Возможно, будет введена история, при которой отдельный платеж, отдельная таможенная пошлина будет сразу же платиться гражданином в бюджет Российской Федерации отдельно, минуя зарубежный интернет-магазин. Вам приходит посылка, вы должны ее как-то получить. Чтобы эту посылку растаможить, вам нужно заплатить пошлину. Благо наш орган контролирующий будет знать не сколько вы посылок получили и какую стоимость написали ваши поставщики из-за рубежа, а сколько вы денег отправили по коду мерчанта (коду категории продавца — Business FM). Код мерчанта передается из Visa, из MasterCard, чем вы заплатили, не важно. Государство знает, кому вы заплатили и сколько, и может взять с вас ровно столько денег, сколько оно запланировало, а какой это будет платеж — совершенно другая уже история. Это история, обсуждаемая нами в течение трех последних лет. Будет ли это налог 30% от 200 евро либо будет 30% с нуля порога налогообложения. Сейчас порог беспошлинной торговли в этом документе не обсуждается. Давайте не будем путать эти две сущности, они разные. Возможно, зарубежный поставщик решил обмануть российское государство и вы вместе с ним, и вы написали на посылке, что она стоит 150 евро. Но государство же видит, что 200. Вот от 200 и будет вас налогом облагать».
Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц не превышает 1000 евро, а вес — 31 килограмма. Сверх суммы уплачивается пошлина — 30%, но не менее 4 евро за килограмм.
Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: со следующего года до 500 евро, а с 2020-го — до 200 евро. При этом вес остается прежним: 31 килограмм. Правда, с 2020 года при нарушении лимитов будет необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости посылки, но не менее 2 евро за килограмм «перевеса».
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