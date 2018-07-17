Госдума приняла закон о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Документ был внесен в Госдуму Верховным судом РФ

Предусматривается создание в РФ девяти кассационных судов общей юрисдикции и пяти апелляционных судов общей юрисдикции.

Московской области. Апелляционные суды общей юрисдикции будут размещены в следующих городах: первый апелляционный суд — в Москве ; второй — в Санкт-Петербурге ; третий — в Сочи ; четвертый — в Нижнем Новгороде; пятый — в Новосибирске . Апелляционный военный суд будет расположен в городском округе Власиха

Кассационные суды общей юрисдикции расположат в городах: первый кассационный суд — в Саратове ; второй — в Москве; третий — в Санкт-Петербурге; четвертый — в Краснодаре ; пятый — в Пятигорске ; шестой — в Самаре ; седьмой — в Челябинске ; восьмой — в Кемерово ; девятый — во Владивостоке . Кассационный военный суд будет расположен в Новосибирске.

Как отмечал П. Крашенинников, предложение расположить первый апелляционный суд в столице подкреплено наличием соответствующей материально-технической и кадровой возможности, и принято с учетом транспортной доступности.

Документом также устанавливается предельный возраст пребывания в должности председателя арбитражного суда округа, председателя кассационного суда общей юрисдикции, заместителя председателя Верховного Суда РФ и заместителя председателя Конституционного суда — 76 лет.

Закон предусматривает, что в судах общей юрисдикции, по аналогии с арбитражными судами, председатели и их заместители смогут назначаться на должность не более двух сроков подряд. Если на день вступления в силу этих норм председатели и заместители уже пребывали в должности два или более раз подряд, то они смогут быть переназначены не более одного раза. Новые нормы не распространятся на председателей и заместителей председателей Верховного суда и Конституционного суда.

Авторы документа поясняют, что в настоящее время кассационные жалобы на решения районных и мировых судов рассматривают президиумы судов субъектов РФ. Там же рассматриваются апелляции на решения нижестоящих судов. Апелляции на решения, вынесенные судами субъектов РФ, рассматривает Верховный суд РФ.

«Принятие данного федерального конституционного закона позволит обеспечить в подсистеме судов общей юрисдикции необходимую структурированность судебных инстанций, независимость и самостоятельность их функционирования», — говорится в пояснительной записке.