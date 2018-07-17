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В парке у Дегунинского пруда восстановили освещение
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В парке у Дегунинского пруда восстановили освещение 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Ранее о негорящих фонарях на портал «Наш город» сообщила жительница района Западное Дегунино.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова.
«На Ваше обращение сообщаю, что по указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электроламп в светильниках. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения г. Москвы», — отмечается в сообщении.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативного взаимодействия жителей столицы с органами исполнительной власти. Оставить замечание, жалобу или просьбу можно, пройдя несложную процедуру регистрации. (ео)
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