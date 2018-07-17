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Шестеро жителей Вологды пополнили Президентский полк
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Шестеро жителей Вологды пополнили Президентский полк 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Весенне-летняя призывная кампания завершилась в конце прошлой недели. В этом году российские войска пополнили 494 новобранца из Вологды. Это на 39 человек больше, чем в прошлый год.
Вологодские юноши будут служить в разных войсках. В национальную гвардию призвали 46 вологжан, в части центрального подчинения — 42 человека. В части центральных органов военного управления отправились 52 новобранца, в части главного управления Минобороны РФ — 36.
Шесть жителей Вологды пополнили Президентский полк — одну из самых престижный частей страны. 15 наших юношей отправились служить в морфлот, 16 человек — в ВДВ, 19 — в ракетные войска, 64 — в ВКС — 64. Железнодорожные войска пополнят 6 солдат. Самый большой набор в сухопутные войска — туда отправились служить 192 человека.
Призывников отправят в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск, Нижний Новгород, Псков и другие города. Следующая призывная кампания начнется 1 октября и продлится до 31 декабря.
Напомним, уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований карается штрафом до 200 тыс. рублей. Максимальное наказание для уклонистов — лишение свободы до двух лет.
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