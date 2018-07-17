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Подмосковных пенсионеров просят перекодировать соцкарты для поездок в метро
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Подмосковных пенсионеров просят перекодировать соцкарты для поездок в метро 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В министерстве социального развития Подмосковья разъяснили, как можно будет воспользоваться льготой на бесплатный проезд по Москве, которую жители области от 60 лет и старше получат с 1 сентября.
"Губернатором Московской области Андреем Воробьевым принято решение установить всем жителям области, достигшим 60-летнего возраста, право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы, включая метро", — напоминает министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Для этого нужно будет лишь перекодировать имеющиеся на руках у пенсионеров социальные карты.
Как пояснили «РГ» в минсоцразвития, тем, кому 60 лет уже исполнилось, нужно 1 сентября 2018 года обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. В этом случае соцкарта будет перекодирована прямо на месте в течение нескольких минут. Если же по каким-то причинам человек в этот день не сможет попасть в соцзащиту — право бесплатного проезда у него не пропадет. Можно будет прийти в любой другой день.
Единственное — в этом случае соцкарту придется перевыпускать, что займет 5-7 дней. Но на это время пенсионер получит временный единый социальный билет с правом бесплатного проезда. Аналогичным образом будут поступать и те жители Подмосковья, которым 60 лет исполнится после 1 сентября. Как только человек достигает возраста, дающего право на льготу, он идет в соцзащиту, где ему выдадут временный билет, по которому можно ездить, пока перевыпускается карта.
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