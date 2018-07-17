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Охотникам разрешено убить 123 медведя и 1100 лосей в Нижегородской области
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Охотникам разрешено убить 123 медведя и 1100 лосей в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Указ об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года подписан в Нижегородской области. Новые квоты на добычу охотничьих ресурсов опубликованы на официальном портале правовой информации.
В частности, охотникам можно отстрелить 1110 лосей, 123 медведя, 88 барсуков, 34 косули и 9 рысей. В сравнении с лимитом добычи лося с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года, когда разрешено было убить 957 особей, в этом году квота увеличилась на 16%. Также в сравнении с предыдущим сезоном охоты в этом году возрос и лимит добычи косуль с 19 до 34 особей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пересчитают диких животных.
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