Украинская компания объявила о совместном со швейцарцами производстве БПЛА

Украинское госпредприятие «Антонов» объявило о начале сотрудничества со швейцарской компанией Air-Ion Technologies SA по созданию гибридных БПЛА.

«В ходе международного аэрокосмического салона Фарнборо-2018 ГП «Антонов» и швейцарская компания Air-Ion Technologies SA подписали «меморандум о взаимопонимании» по налаживанию партнерства в разработке, испытаниях, сертификации и серийном изготовлении гибридных и полностью электрических беспилотных летательных аппаратов», — сообщается в группе «Антонова» в Facebook.

БПЛА будут разрабатываться на базе модульной унифицированной многофункциональной платформы, созданной швейцарской компанией, «для выполнения различных гражданских и военных задач». Сообщается, что уже запланировано производство четырех типов БПЛА с максимальным взлетным весом 1,5 тыс. кг и крейсерской скоростью 185 км/ч.

В сообщении указано что «Антонов» будет участвовать в разработке планера беспилотников, изготовлении опытных образцов, проведении испытаний и сертификации. «В перспективе на производственных мощностях ГП „Антонов“ планируется наладить линию по серийному производству БПЛА», — отмечает пресс-служба предприятия.

Канады, Великобритании, Италии, Франции, Австрии, Швейцарии, Также сообщается, что для создания БПЛА Air-Ion сформировала группу партнеров, в которую входят компании и НИИ из США Нидерландов и других стран.

В апреле бывший заместитель главного конструктора украинского госпредприятия «Антонов» Анатолий Вовнянко рассказал о плачевном состоянии авиапроизводителя и его шансах на выживание.