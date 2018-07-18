Ещё
Украинская компания объявила о сотрудничестве со швейцарцами в сфере производства БПЛА
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинская компания объявила о сотрудничестве со швейцарцами в сфере производства БПЛА 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Договор между двумя компаниями был заключен во время международного аэрокосмического салона Farnborough Airshow-2018.
Украинское государственное предприятие «Антонов» объявило о начале сотрудничества со швейцарской компанией Air-Ion Technologies SA с целью наладить серийное производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпром».
Меморандум между двумя компаниями был заключен в ходе международного аэрокосмического салона Farnborough Airshow-2018. Предполагается, что новые беспилотники будут созданы на базе модульной платформы AIR-ION Technologies SA для выполнения различных гражданских и военных задач.
В данный момент планируется производство четырех типов БПЛА с максимальным взлетом весом полторы тонны и скоростью 185 километров в час.
Компания «Антонов» будет участвовать в разработке планера этих летательных аппаратов, изготовлении опытных образцов, проведении их испытаний, а в перспективе на производственных мощностях организация планирует наладить линию по серийному производству БПЛА.
ТК «Звезда»: последние новости
Россия выбыла из списка крупнейших держателей американского госдолга На полигоне Камхуд завершился дружеский чемпионат снайперов российской военной базы в Ереване и Вооруженных сил Армении Корабельное авиакрыло генерал-майора Апакидзе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп ответил на обвинения в предательстве25
РФ вышла из числа основных держателей госдолга США20
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины33
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете18
Убита финалистка всероссийского конкурса красоты11
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение