Молодежный чемпионат среди спортсменов до 19 лет прошел в Китае
Спортсмен с Кубани получил «золото» первенства мира по пляжному волейболу.
Молодежный чемпионат среди спортсменов до 19 лет прошел в Китае.
Российский дуэт, в составе которого выступали представитель Краснодарского края — Денис Шекунов из Новопокровского района и москвич Дмитрий Веретюк, в финале вышли против немецких волейболистов.
Победа оказалась на стороне национальной команды — 2:0.
Кроме того, в матче за третье место еще одна российская команда одержала победу над сборной Аргентины с таким же счетом — 2:0, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Напомним, регбисты из Краснодарского края выступят на Кубке мира в Сан-Франциско.