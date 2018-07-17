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Спортсмен с Кубани получил «золото» первенства мира по пляжному волейболу
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Спортсмен с Кубани получил «золото» первенства мира по пляжному волейболу 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Молодежный чемпионат среди спортсменов до 19 лет прошел в Китае
Спортсмен с Кубани получил «золото» первенства мира по пляжному волейболу.
Молодежный чемпионат среди спортсменов до 19 лет прошел в Китае.
Российский дуэт, в составе которого выступали представитель Краснодарского края — Денис Шекунов из Новопокровского района и москвич Дмитрий Веретюк, в финале вышли против немецких волейболистов.
Победа оказалась на стороне национальной команды — 2:0.
Кроме того, в матче за третье место еще одна российская команда одержала победу над сборной Аргентины с таким же счетом — 2:0, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Напомним, регбисты из Краснодарского края выступят на Кубке мира в Сан-Франциско.
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