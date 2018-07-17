Спортсмен с Кубани получил «золото» первенства мира по пляжному волейболу

Молодежный чемпионат среди спортсменов до 19 лет прошел в Китае Спортсмен с Кубани получил «золото» первенства мира по пляжному волейболу. Молодежный чемпионат среди спортсменов до 19 лет прошел в Китае. Российский дуэт, в составе которого выступали представитель Краснодарского края — Денис Шекунов из Новопокровского района и москвич Дмитрий Веретюк, в финале вышли против немецких волейболистов. Победа оказалась на стороне национальной команды — 2:0. Кроме того, в матче за третье место еще одна российская команда одержала победу над сборной Аргентины с таким же счетом — 2:0, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Напомним, регбисты из Краснодарского края выступят на Кубке мира в Сан-Франциско