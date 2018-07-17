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В столице Адыгеи пожарный спас тонущего в бассейне мужчину
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В столице Адыгеи пожарный спас тонущего в бассейне мужчину 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Сотрудник пожарной части Евгений Перкин, который в этот момент был свободен от несения службы, услышал крики о помощи и увидел, как несколько человек безуспешно пытались вытащить на берег тонущего мужчину.
«Мужчина не подавал признаков жизни, но благодаря своевременным и грамотным действиям пожарного-спасателя пострадавший пришёл в сознание», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее.
Евгений оказал 33-летнему мужчине первую доврачебную медицинскую помощь. Затем пострадавшего передали работникам скорой помощи. Сейчас он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
В республиканском МЧС рассказали, что с начала года в Адыгее зарегистрировали 10 случаев гибели на воде.
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