В столице Адыгеи пожарный спас тонущего в бассейне мужчину

Сотрудник пожарной части Евгений Перкин, который в этот момент был свободен от несения службы, услышал крики о помощи и увидел, как несколько человек безуспешно пытались вытащить на берег тонущего мужчину.

«Мужчина не подавал признаков жизни, но благодаря своевременным и грамотным действиям пожарного-спасателя пострадавший пришёл в сознание», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее

Евгений оказал 33-летнему мужчине первую доврачебную медицинскую помощь. Затем пострадавшего передали работникам скорой помощи. Сейчас он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

В республиканском МЧС рассказали, что с начала года в Адыгее зарегистрировали 10 случаев гибели на воде.